A Enna dal 12 al 14 ottobre la 2° Convention 50&Più Sicilia

Il tempo, filo conduttore della vita dell’essere e dello spazio, ma soprattutto dallo scorrere in maniera incessante dei fotogrammi della vita di ognuno di noi, questo il tema centrale di una tre giorni della 2° Convention “Che ci importa del Tempo, il ruolo del tempo nella nostra vita”, che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre all’interno del Palace Hotel Federico II di Enna (Contrada Salerno).

I tre giorni sotto la direzione artistica dell’attore Carmelo Caccamo è organizzata dall’associazione 50&Più Sicilia, il grande Sistema Associativo e di Servizi, nato nel 1974 all’interno di Confcommercio – Imprese per l’Italia, che risponde alle richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale delle persone, attraverso l’opera di 7.240 professionisti e 886 punti operativi in Italia e all’estero e forte di 330.000 iscritti di cui oltre 26.000 nella regione Sicilia.

“Nel corso della manifestazione – ha commentato il presidente regionale 50&Più Sicilia Giuseppe Middione – si affronteranno tematiche legate al tempo, filo conduttore della vita dell’essere e dello spazio ma anche strumento regolatore per poter far vivere con serenità e non in maniera logorante la vita del singolo individuo”.

Sulla stessa scia il segretario 50&Più Sicilia Vincenzo Comito: “il tempo – ha commentato – si può simbolicamente paragonare ad una clessidra che rappresenta, attraverso i granelli di sabbia, il suo continuo scorrere. Ci piace paragonare i granelli ai componenti della nostra Associazione in cammino che insieme formano, appunto, il grande mosaico di 50&Più”.

“La manifestazione giunta alla sua 2° edizione – commenta il direttore artistico Carmelo Caccamo – nel corso dei tre giorni rappresenterà la continuità di un percorso che vogliamo intraprendere per il futuro dell’Associazione 50&Più in Sicilia. Le sfide da affrontare nei prossimi anni saranno tante e il Convegno rappresenta, in tal senso, un necessario momento di confronto”.