A Gangi settemila visitatori per il decennale del presepe vivente “Da Nazareth a Betlemme”

Oltre settemila persone hanno invaso i vicoli di Gangi per ammirare la magia del presepe vivente “Da Nazareth a Betlemme”. Un record per la rappresentazione realizzata nello scenario naturale dell’antico quartiere di Santa Lucia e lungo via Madrice.

Visitatori provenienti da tutta la Sicilia, ma non solo, sono rimasti estasiati dallo spettacolo che ha fatto registrare il massimo delle presenze tanto da costringere gli organizzatori a mettere in scena ulteriori rappresentazioni (fino a notte fonda) per accontentare i numerosi visitatori. Una Natività diversa da tutte le altre per le caratteristiche ambientazioni ricostruite tra vicoli e slarghi e per la dovizia di particolari presentati durante i quadri rappresentativi, a condire il tutto un profondo spirito cristiano e un’atmosfera magica ricostruita all’interno dei vicoli caratteristici dell’antico borgo medievale.

Una vera e propria monumentale macchina scenica con grande impiego di mezzi e persone, effetti speciali e un cast di attori dilettanti ma anche professionisti che hanno sfidato le temperature rigide del periodo. Considerato uno degli eventi storici più affascinanti e coinvolgenti d’Italia, tanto da ricevere il prestigioso premio ITALIVE 2017.

L’evento è stato realizzato e programmato nei dettagli dall’associazione “Da Nazareth a Betlemme” con la collaborazione della comunità gangitana, l’impegno costante di figuranti e maestranze e il contributo di Comune di Gangi, Bcc, Pro Loco e numerose associazioni locali. La regia è curata da Peppuccio Ballistreri e Carmelo Domina, le musiche sono di Giovanni Germanà, la voce fuori campo di Santi Cicardo, e la consulenza storica di Stefano Sauro.