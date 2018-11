Acqua razionalizzata per diversi giorni in tredici comuni ennesi

Acquaenna avvisa che, a seguito dell’avvenuta chiusura dell’acquedotto Ancipa sia “alto” che “basso”, avvenuta nella mattina del 4 novembre per eccesso di torbidità in conseguenza degli ingenti eventi piovosi delle ultime ore, potrebbero verificarsi, nelle prossime ore, disagi nell’erogazione idrica nei comuni serviti dal citato acquedotto come di seguito specificati:

Agira, Aidone, Calascibetta, Cerami, Enna, Gagliano, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Sperlinga, Troina, Valguarnera, Villarosa.