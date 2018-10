Agira, il 5 ottobre il sindaco Maria Greco relaziona sull’attività di metà mandato

Il sindaco di Agira, Maria Greco, decide di incontrare i propri concittadini per una disamina sul programma elettorale svolto nel corso della prima metà del proprio mandato. “Penso sia necessario nell’ottica di un rinnovato patto di fiducia con la cittadinanza – dichiara il primo cittadino, che resterà in carica fino al 2020 – lo scopo è quello, in un momento in cui vi è un clima di sfiducia e disaffezione verso la politica e gli amministratori, di far acquisire consapevolezza a tutti sul fatto che Agira sia bene comune al di là delle dispute ideologiche e di appartenenza che non ci riguardano”.

L’incontro vedrà una rapida carrellata dell’attività amministrativa svolta in aderenza al programma presentato agli elettori, le tante cose fatte e quelle avviate, che consentono di affermare che Agira è tornata al centro della vita economica e sociale del territorio. Poi, vi sarà spazio per raccogliere idee e proposte dei cittadini che possano portare a completare in bellezza questa legislatura.

“Gran parte del programma amministrativo è già stato realizzato, dando priorità a scuole, sicurezza e bambini, rifiuti, città pulita, opere pubbliche e promozione del territorio attraverso eventi e prodotti tipici, dichiara il sindaco – adesso è arrivato il momento di concentrarsi sulle azioni che facciano fare un salto di qualità in avanti alla realtà locale, ricostruendo il tessuto sociale della città fortemente compromesso dalla situazione economica. Vi sono opportunità di crescita sociale, economica e culturale, rappresentate dall’investimento di 25 milioni di euro proposto dalla Fassa Bortolo, dal progetto di ampliamento del Sicilia Outlet Village che prevede l’apertura di altri 40 negozi. Tra gli altri obiettivi, un impulso all’energia imprenditoriale locale attraverso l’istituito strumento del microcredito e l’incremento del reddito di dignità istituito dal Comune per dare una piccola boccata d’ossigeno a chi non ce la fa”.

L’incontro, in programma nei locali parrocchiali della Chiesa Abbazia a partire dalle 18,30 di venerdì 5 ottobre, verrà trasmesso in diretta facebook sulla pagina ufficiale del Comune, Città di Agira news.