Agira, il progetto della discarica è stato ritirato

Buone notizie per la città di Agira e per tutto il territorio circostante giungono direttamente dal sindaco di Agira, Maria Greco. Il primo cittadino, visibilmente soddisfatta, ha annunciato di aver appreso, insieme al dirigente dell’ufficio tecnico comunale, dall’assessorato regionale Energia che la società Agireco ha ritirato il progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali. Il sito individuato per la realizzazione era in contrada Serra Campana-Cote.

La battaglia intrapresa ha avuto il suo effetto. “Ringrazio il presidente Musumeci, che da sempre mi ha espresso la sua contrarietà alla nascita della discarica – dice il primo cittadino di Agira – l’assessore Pierobon, i tecnici e i legali che hanno coordinato la difesa dell’Ente e tutti i cittadini che hanno combattuto con convinzione questa battaglia per la nostra città. Agira è salva“.