Agira, inizia il servizio di CNA Pensionati Nonni per la città

Agira il primo comune della Provincia di Enna che mette in funzione il progetto nonni per la città. Un progetto lanciato dalla CNA Pensionati Nazionale, che prevede l’impegno dei pensionati a svolgere dei compiti di ausilio alle amministrazioni comunali come la vigilanza presso le scuole, ma anche per vigilare musei chiese e patrimonio artistico, adottare e ristrutturare parchi quartieri e pezzi della città.

La prima città italiana ad attuare questo progetto è stata Bologna, la seconda è la città di Agira, grazie all’impegno dei pensionati che si sono resi disponibili a questa forma di volontariato e del presidente CNA Pensionati Comunale Carmelo Greco e Santo Trovato, ma soprattutto grazie al sindaco di Agira, Maria Greco , che ha accolto con entusiasmo la proposta e l’ha messa in bilancio partecipato . Il servizio è già entrato in funzione con i volontari che hanno iniziato a presidiare gli istituti scolastici, per vigilare , sia per la sicurezza stradale che per altre insidie che in questo periodo sono presenti nei pressi scolastici, si riconosceranno per i simboli CNA posti sui giubbotti dei quali sono dotati

Piena soddisfazione viene espressa anche dal presidente della CNA Filippo Scivoli e del presidente provinciale dei pensionati Luigi Scavuzzo , che anticipa un impegno che sarà ripetuto in tutta la provincia.