Aidone, per le amministrative si vota il 28 aprile

Il governo regionale ha stabilito che il 28 aprile andranno al voto per le elezioni amministrative 36 Comuni, l’eventuale ballottaggio è stato fissato il 12 maggio previsto solo per gli otto Comuni più grandi: Caltanissetta, Gela, San Cataldo, Aci Castello, Bagheria, Monreale, Pachino e Mazara del Vallo.

Aidone è l’unico comune in provincia di Enna in cui si andrà al voto. Gli altri comuni sono: Caltabellotta, Naro, Racalmuto, Santa Elisabetta, Mazzarino, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea, Brolo, Condrò, Forza D’Agrò, Leni, Mandanici, Mistretta, Oliveri, Rometta, Spadafora, Tortorici, Bonpietro, Cinisi, Roccamena, Segesta, Campobello di Mazara, Salaparuta e Salemi.

Non si voterà a Castelvetrano e Borgetto, perché commissariati dopo lo scioglimento per mafia: i seggi sono rinviati a novembre per un turno straordinario.