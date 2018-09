All’ennese Salvatore Correnti la cronogara al kartodromo Sicilia Karting di Villapriolo

E’ l’ennese Salvatore Correnti della BM Sport di Michele Beccaria a fare segnare il migliore tempo assoluto alla Cronogara svoltasi domenica 23 settembre presso il Kartodromo Sicilia Karting di Villapriolo.

L’evento come gli altri svolti nei mesi precedenti su percorsi cittadini di Calascibetta, Enna e Agira è stato organizzato dall’sd Kart Calascibetta del presidente Mario Puglisi con la collaborazione della sezione Kart del Comitato Sicilia Aci Csai e ha visto la partecipazione di una quarantina di equipaggi.

Correnti che gareggia con la categoria 125 KZ2 ha fatto segnare il tempo di 1’42”09 con una media di 47,605 Km/h su un tracciato di 450 metri ricavato all’interno del kartodromo da ripetere 3 volte e prendendo il migliore tempo sui 3 giri effettuati.

La manifestazione è stata diretta da commissari dell’Aci Sport e il Direttore di gara Ivan Bonsignore.

Soddisfatto il presidente Mario Puglisi che traccia un bilancio finale. “Anche questa ultima prova è andata secondo quanto noi confidavamo – ha detto – tutto è andato per il verso giusto e la gente si è divertita. Adesso mettiamoci subito a lavoro per la prossima edizione di questo trofeo dei Comuni e come ho già ribadito diverse volte sono fiducioso di poter aumentare il numero dei Comuni partecipanti rispetto ai tre di questo primo anno”.

Questi i nomi dei vincitori delle rispettive categorie:

CATEGORIA 60 MINI 2010

Gabriele Babbò – 1’54”19

CLASSIFICA GENERALE MINI

Simone Canfora – 1’54”95

CATEGORIA 100 UNICA

Filippo Lizzo – 1’47”50

CATEGORIA 100 GENTLMAN

Alex Bottaro – 1’46”30

CATEGORIA 125 TAG

Pietro Libro – 1’48”34

CATEGORIA 125 SUPER TAG

Gaia Valenti – 1’45”20

CATEGORIA 125 SUPER TAG GENTLMAN

Antonio Angelo Minnì – 1’45”59

CATEGORIA 125 KZ4

Epifanio Beccaria – 1’50”53

CATEGORIA 125 KZ3

Pietro Romano – 1’44”69

CATEGORIA KZ2

Salvatore Correnti – 1’42”09