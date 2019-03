Allevamento. Pagana (M5S): “Ok a tavolo tecnico zootecnia, noi pronti a dare nostro contributo”

“Il governo Regionale ha finalmente accolto quella che per noi era una richiesta sacrosanta e legittima, ovvero attivare un tavolo tecnico per la filiera zootecnica. Ho chiesto al governo Regionale da tempo di ascoltare le istanze degli allevatori e degli altri attori del comparto. Noi siamo pronti a dare un contributo fattivo per risolvere i problemi che affliggono il comparto”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars Elena Pagana, commentando così la delibera di giunta regionale con la quale viene attivato il tavolo tecnico per la filiera zootecnica in Sicilia.

“Ho fatto decine di incontri – spiega Pagana – con i nostri allevatori e tutti hanno sollecitato la medesima esigenza. Ebbene, verrebbe da dire, meglio tardi che mai, ma si tratta pur sempre di un inizio utile per i protagonisti di un comparto che negli anni, sono stati non solo dimenticati, ma anche ostacolati dalle istituzioni. Insieme al mio gruppo parlamentare, avendo da tempo perorato questo tavolo, siamo pronti a dare il nostro contributo per migliorare le condizioni di vita dei nostri allevatori” – conclude Pagana.