All’Oasi di Troina istituito uno sportello informativo gratuito in occasione della giornata europea della Logopedia

Il rapporto tra comunicazione e autismo, è alla base della giornata europea della Logopedia di quest’anno. L’ Irccs Oasi Maria Ss di Troina, centro a rilevanza nazionale e con una expertise accumulata in diversi anni di attività sul campo dell’autismo e non solo, aderisce, come oramai da tempo, all’iniziativa della Federazione dei Logopedisti Italiani (FLI).

Lo sportello informativo sarà attivo giovedì 7 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 negli ambulatori di Logopedia della “Domus Mariae” dell’Istituto in via Conte Ruggero, 73.

Un team di logopedisti del centro risponderà ad eventuali richieste, dubbi e curiosità. Nello stesso giorno e stessa fascia oraria lo sportello è aperto anche telefonicamente ai numeri 0935/936272 o 0935/936234.