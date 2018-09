Amarezza del commissario ennese di Forza Italia per l’esclusione di Gaetana Palermo dal consiglio d’amministrazione di Riscossione Sicilia

“Esprimo piena amarezza per la scelta di escludere a seguito del voto non favorevole dalla commissione all’ARS, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della società Riscossione Sicilia l’Avv. Gaetana Palermo, alla quale mi sento di rivolgere la gratitudine di tutta la segreteria provinciale di Forza Italia per la disponibilità e l’impegno profuso, la scelta di Gaetana Palermo era un riconoscimento per un territorio particolarmente depresso condivisa con il commissario regionale On. Miccichè, mi auguro che le capacità professionali di Gaetana Palermo possano essere valorizzate in futuro, oggi Forza Italia è impegnata in un processo di rinnovamento come evidenziato da Berlusconi nel recente incontro di Fiuggi, a livello territoriale in nostro impegno prosegue come sempre e presto in vista delle prossime elezioni provinciali creeremo un fronte popolare e liberale, che si ispiri al PPE, inoltre grazie anche alla collaborazione di tutte le esperienze civiche cercheremo di garantire al nostro territorio un’ adeguata rappresentanza contro gli estremismi e contro chi propugna una politica priva dei sentimenti di solidarietà, noi vogliamo guardare avanti con rinnovato spirito politico e piena condivisione con quanti credono nel nostro progetto.” Lo rende noto il commissario provinciale di Forza Italia Salvo Campione.