Angelo Leonforte (Avanti Uniti per Leonforte): “La nuova giunta comunale di ‘Nuovo’ non ha completamente nulla !!!”

Pubblichiamo integralmente il comunicato del gruppo politico “Avanti Uniti per Leonforte”, in merito alla nuova giunta Barbera.

Quello che sta succedendo nella casa comunale è inverosimile, non si può condurre il governo di una comunità in questo modo. Le ultime delibere sulla riorganizzazione della struttura organizzativa del comune ne sono una prova lampante di un mal governo, un’Amministrazione che fa scelte di governo irragionevoli e confuse che ci porta in un’unica direzione “la paralisi di tutto l’Ente Comunale”.

Il Sindaco e tutta la maggioranza continuano a ragionare come la politica più vecchia, disinteressandosi dell’interesse comune che invece dovrebbe essere prioritario!

La mia più grande solidarietà e quella del Gruppo politico Avanti Uniti per Leonforte, va a tutti quei dipendenti comunali e dirigenti che si sono visti mettere da parte senza una chiara spiegazione, dopo anni di onesto e ottimo lavoro a servizio della comunità, colpiti nella dignità, distruggendo così tutto quello che di buono era stato fatto.

Inoltre il Sindaco si vanta dei suoi 4 obiettivi raggiunti del programma elettorale a distanza di soli 7 mesi dalle elezioni, cosa completamente fuori da ogni logica e da ogni realtà, ma i cittadini hanno ogni giorno la prova del fallimento di questa Amministrazione, che ha preso 4 punti della “lista della spesa” che il Sindaco chiama programma elettorale, accaparrandosi meriti che non gli appartengono!

Forse avevano la necessità di sedare il malcontento per la mancata fornitura dei sacchetti per la differenziata?

Infatti possiamo tranquillamente dire che il vero obiettivo raggiunto dal Sindaco Barbera, con la sua ormai contraddizione continua, è quello di non distribuire più i sacchetti per la differenziata ai cittadini e che gli stessi devono provvedere a procurarseli, pur essendo uno specifico obbligo nel contratto di appalto della ditta Appaltatrice, ecco altro disservizio creato e spese extra che ovviamente pagheranno i cittadini!

Leonforte non merita un’Amministrazione del genere che offre solo incompetenza su incompetenza nel guidare il nostro paese e logiche di vecchissima politica, con l’aggravante che il Sindaco ha un’età oggettivamente giovane ma è chiara la sua inadeguata azione politica e amministrativa, dovuta o alla sua inesperienza o alla sua ormai certa totale mancanza di leadership, possiamo dire che siamo difronte ad una “Leadership delegata”.

Il Consiglio Comunale è stato calpestato nella sua dignità più volte, come avvenuto ultimamente nella delibera dei criteri generali sulla struttura amministrativa e l’Amministrazione per l’ennesima volta ha mancato di rispetto a tutto il Consiglio Comunale.

Quindi la cosa migliore sarebbe la sostituzione immediata del Sindaco con nuove elezioni e non di soli 3 componenti della Giunta liquidati solo dopo 7 mesi di Amministrazione, perché praticamente si può affermare che l’altro obiettivo raggiunto dall’Amministrazione Barbera in soli 7 mesi è la defenestrazione di 3 Assessori su 4 !

Per tutto questo faccio un appello a tutto il Consiglio Comunale, e di conseguenza a tutti i miei colleghi Consiglieri che hanno a cuore le sorti della Comunità e quindi il bene comune, affinché si trovi un modo per liberare la nostra Comunità da questa buia e bruttissima esperienza Amministrativa.

“AVANTI UNITI per Leonforte”

Il capogruppo

Angelo Leonforte