Approvate dal consiglio comunale di Capizzi le tariffe Tari, notevoli le riduzioni nelle bollette

Nella seduta consiliare del 31 marzo con 8 voti favorevoli e 3 astenuti (gruppo di minoranza) il consiglio comunale di Capizzi, in extremis, ha approvato il piano finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2019 con notevoli riduzioni per la cittadinanza.

L’effetto dei risultati conseguiti sulla raccolta differenziata e la nuova organizzazione del servizio, non ha tardato ad avere effetti positivi sulle tariffe con risparmi che vanno dal 19,7% al 33,72% per le famiglie capitine.

Come annunciato dal sindaco, a giorni partirà la bollettazione trimestrale del servizio e gli utenti avranno recapitato il prospetto delle rate con relative scadenze, unitamente ai modelli di versamento che i cittadini avranno modo di confrontare con le tariffe del 2017 recapitate agli utenti nei mesi scorsi.

Parte anche il nuovo servizio di spazzamento che prevede una organizzazione con servizi di continuità anche domenicale, al fine di garantire la pulizia ed il decoro urbano in vista dell’approssimarsi della stagione estiva che richiama turisti nel territorio di Capizzi.