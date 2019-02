Approvate in provincia di Enna le graduatorie per la distribuzione di stranieri richiedenti protezione internazionale

Approvata dalla commissione giudicatrice della Prefettura di Enna la graduatoria degli operatori economici partecipanti alla gara per l’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Il bando era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’11 dicembre 2017, il termine per le ditte interessate per presentare le loro offerte scadeva il 19 gennaio 2018. A tale gara il 9 novembre 2018 sono state ammesse 11 operatori economici del settore a cui vengono aggiudicate le ATF, le Aree Territoriali Funzionali.

Sono in tutto 975 i posti disponibili nelle 11 ATF che verranno distribuiti nei seguenti Comuni: Agira 101, Aidone 57, Assoro 18, Barrafranca 49, Catenanuova 8, Cerami 18, Enna 167, Gagliano 46, Leonforte 68, Nicosia 131, Nissoria 12, Piazza Armerina 201, Pietraperzia 21, Regalbuto 16, Sperlinga 6, Troina 56,

Queste le disponibilità dei posti per i singoli Comuni della provincia di Enna e gli operatori economici ammessi:

ATF 1 e 1 Bis Enna: Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 31 posti. Cooperativa Sociale “Ippocrate”: 86 posti. ATS Frati Conventuali “Santi Agata e Lucia” (Mandataria) “OPS” (Mandante): 50 posti.

ATF 2 Sperlinga: “Azione Sociale” Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Onlus: 6.

ATF 2 Cerami Troina: Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 74 posti, di cui 18 a Cerami e 56 a Troina.

ATF 3 Barrafranca: Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 49 posti.

ATF 4 Catenanuova Centuripe: Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 6 posti. Cooperativa Servizi Sociali: 8 posti.

ATF 5 Assoro Nissoria: Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 30 posti, di cui 18 ad Assoro e 12 a Nissoria.

ATF 6 Piazza Armerina: Associazione “Don Bosco 2000”: 49 posti, Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 111 posti, Consorzio Cooperativa Sociale “Il Punto”: 41 posti.

ATF 7 Pietraperzia: Associazione “Don Bosco 2000”: 21 posti.

ATF 8 Leonforte: Ipab “Santa Lucia”: 36 posti. Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 12 posti. Cooperativa Sociale “Ippocrate”: 20 posti.

ATF 9 Agira Gagliano Castelferrato: Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 50 posti, di cui 34 ad Agira e 16 a Gagliano Castelferrato. Società Cooperativa “Aurora Vitae”: 50 posti di cui 35 ad Agira e 15 a Gagliano Castelferrato. “Azione Sociale” società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus: 15 posti a Gagliano Castelferrato. Cooperativa Sociale “Ippocrate”: 32 posti ad Agira.

ATF 10 Nicosia: Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 57 posti. Consorzio Cooperativa Sociale “Il Punto”: 50 posti. Cooperativa Sociale “Ippocrate”: 24 posti.

Comune di Aidone: Associazione “Don Bosco 2000 N° 3”: 45 posti. “Morgantina Servizi” & “Acc.” Società cooperativa: 12 posti.

Comune di Regalbuto: Costituenda ATI “Sud Servizi” (Capofila) “SOL.MED” e Paratore Rosa Maria: 16 posti.

Per Catenanuova (ATF 4) i posti offerti da “Ipab Centro Accoglienza Santa Lucia N° 11” sono 0 (Struttura Non disponibile). Zero posti offerti idonei anche per la Cooperativa Sociale “Ippocrate” (ATF 6 Piazza Armerina) e per “Euronia” società cooperativa Sociale Onlus (ATF 7 Valguarnera). Per quest’ultima, la commissione tecnica ha giudicato la struttura noi idonea.