ASD Polisportiva Progetto Enna Sport 2004: giovedì presentazione dello staff dirigenziale, sanitario e tecnico

Sarà presentato giovedì 12 Luglio dalle ore 17 alle ore 19, presso i locali della pizzeria “Il Carrettino”, lo staff dirigenziale, sanitario e tecnico dell’Asd Polisportiva Progetto Enna Sport 2004 in vista della stagione calcistica 2018/2019. Nell’occasione saranno anche presentati nei dettagli i termini dell’affiliazione con l’Atalanta Bergamasca Calcio e la programmazione dei campionati organizzati dalla Figc ai quali la scuola calcio guidata da Luigi Di Dio prenderà parte.

La scuola calcio ennese è, infatti, dal 1° Luglio l’unico punto di riferimento del centro Sicilia per l’Atalanta per ciò che concerne il calcio giovanile. L’accordo di affiliazione consentirà alla Progetto Enna Sport, tra le numerose possibilità, quelle di far partecipare i propri piccoli calciatori ad incontri e stage organizzati dalla società lombarda riguardanti il settore giovanile e la possibilità di recarsi periodicamente a Bergamo presso le strutture della società. L’Atalanta Bergamasca Calcio, dal canto suo, si riserva di avere, secondo quanto stipulato dal contratto di affiliazione, un diritto di esclusività sui piccoli calciatori della scuola calcio ennese.

Saranno presenti alla presentazione di giovedì l’assessore allo sport del Comune di Enna Dante Ferrari, il responsabile dell’attività di base Figc prof. Giuseppe Diana, il delegato provinciale del Coni Angelo Sberna, il delegato provinciale della Figc Roberto Pregadio con il responsabile del calcio femminile Emanuele Parisi.