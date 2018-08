Asp Enna, acquisite nuove attrezzature per il servizio veterinario e oculistica. Assegnati incarichi professionali a psicologi ed educatori

Approvata la delibera di acquisizione di nuove attrezzature veterinarie. Serviranno all’attivazione della nuova struttura dove si svolgeranno le attività previste in materia di controllo delle popolazioni feline e canine.

Molto ampio l’elenco degli strumenti acquistati tra cui l’ecografo, l’anestesia gassosa, lavasca prechirurgica, l’elettrobisturi, il tavolo operatorio, la lampada chirurgica, il laringoscopio, l’otoscopio e altri. La ditta aggiudicataria consegnerà in tempi brevissimi le nuove attrezzature al Dipartimento Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna che allestirà la struttura sanitaria nell’area del dimesso Ospedale Umberto I di Enna Alta.

Avviata, con delibera della Direzione Aziendale, la gara per l’acquisizione di ulteriori attrezzature da destinare al reparto di oculistica dell’Ospedale Umberto I di Enna, dopo la recentissima fornitura di nuovi strumenti come, tra gli altri, l’Ecografo Oculare, il Contacellule Endoteliali, e lo YAG- Laser.

L’Unità Operativa di Oculistica si doterà, con i nuovi acquisti, del microscopio operatorio e del topografo corneale incrementando ulteriormente la dotazione delle attrezzature.

Deliberati, in seguito a bando pubblico, gli incarichi professionali a quattro Educatori e a quattro Psicologi. I professionisti saranno impiegati, per sei ore settimanali ciascuno, nel Progetto di Piano Sanitario Nazionale “Implementazione percorsi assistenziali per la presa in carico di bambini e adolescenti con disturbi dirompenti del controllo degli impulsi e della condotta”.