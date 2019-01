Asp Enna, avviati i progetti di Servizio Civile

Sottoscritti i contratti con 54 volontari del Servizio Civile.

I giovani hanno preso servizio nelle strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. I progetti dell’Asp, approvati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono: “Bamby 2”, a cura del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, per 27 volontari; “M’informo… mi curo 2”, a cura dell’URP per 12 volontari; “Proponiamo Salute 2”, a cura del Dipartimento Materno Infantile Territoriale, Rete Consultori, per 9 volontari; “Approcci Pericolosi 2” a cura dei SER.T (Servizi per le Tossicodipendenze) per 8 volontari. I giovani saranno impiegati nelle mansioni previste nei progetti da loro scelti.

Tra le sedi di attuazione del Servizio Civile, ci sono anche i punti di accoglienza e informazione degli Ospedali: i volontari, pertanto, accoglieranno pazienti e familiari orientandoli in base alle richieste di informazione su reparti e ambulatori. I volontari saranno seguiti dai responsabili aziendali dei progetti.