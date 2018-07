Assegnate dal Comune di Nicosia 134 borse di studio a studenti di scuole elementari e medie

Il Comune di Nicosia ha approvato l’elenco dei beneficiari delle borse di studio da assegnare agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie).

Nel mese di febbraio di quest’anno l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale aveva pubblicato il bando per assegnare alle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo e superiore statale e paritaria, le borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 2017-2018. Le spese sostenute secondo il bando sono quelle previste per la frequenza della scuola, per il trasporto, per i sussidi scolastici o l’acquisto di materiale didattico.

Al beneficio delle borse di studio potevano accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore o lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un Isee inferiore o pari a 10.632,94 euro. L’istanza doveva essere presentata entro il 16 aprile 2018 presso l’istituto scolastico frequentato dallo studente.

A Nicosia entro il termine previsto dal bando sono giunte 135 richieste, di queste 134 sono state dichiarate ammissibili, 71 riferite alla scuola primaria (elementare) e 63 alla scuola secondaria (medie).

Sul sito istituzionale del Comune (http://www.comunenicosia.gov.it/ ) è possibile consultare gli elenchi completi dei beneficiari.