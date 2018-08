Assoro, l’artista Grazia Giunta regala un pezzo di Sicilia con i suoi bijoux in fibra di fico d’India

L’Atelier Manituana è nato qualche anno fa, nel cuore della Sicilia, in un paesino della provincia di Enna, Assoro.

Chi lo gestisce è un’artista, Graziana, che si occupa di pittura utilizzando la foglia secca della Pala di Fichi d’india per creare delle mascherine da applicare alle superfici e tirarne fuori delle tessiture per i propri lavori artistici.

Sensibilizzata al riciclo e alla salvaguardia dell’ambiente, reduce da esperienze artistiche in cui si è occupata di riciclare plastica e pezzi di motore, osservando le pale, che intrinseche di colore davano il loro effetto, ha pensato di poter utilizzare gli stessi pezzi colorati per realizzare dei bijoux da proporre al pubblico.

Quindi il procedimento adottato è quello di far essiccare la foglia raccolta dalla macchia di fichi d’india. Questa con il tempo perde i liquidi, essendo una pianta essenzialmente grassa, e rimane la parte fibrosa. Ovviamente viene scelto il pezzo resistente e più legnoso. La pala si presenta spessa nella parte più bassa, mentre risalendo diventa più fine e quindi meno adatta a questo tipo di rielaborazione. Scelto il pezzo viene ripulito dai residui di terra, trattato con il colore, delle vernici, tagliato a pezzi più piccoli e nelle forme volute per poi montarlo come collane, anelli, orecchini e bracciali.

I prodotti sono visibile nelle pagine dei vari social dedicati all’atelier, sul sito di atelier manituana ( www.ateliermanituana.it) e possono essere spediti su richiesta a destinazione.

“Ho sempre cercato di mettere un frammento di sicilianità nei miei lavori; – afferma Graziana Giunta – mi piaceva l’idea di donare un pezzo della mia terra a chi acquistava un mio lavoro, così nei quadri utilizzavo spesso la polvere lavica dell’Etna, negli elaborati grafici le tessiture delle pale di fichi d’india e adesso utilizzo la pianta vera e propria che non solo ha delle ottime proprietà curative ma in questo caso si è trasformata in un oggetto di ornamento !!”