Assunta una nuova neuropsichiatra infantile a Nicosia

Sottoscritto, il 13 marzo il contratto di lavoro dal commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Francesco Iudica e dalla neuropsichiatra infantile Alessandra Maria Di Stefano.

La dottoressa Di Stefano è di origini catanesi e ha maturato esperienze professionali in centri di riabilitazione e nell’Asp di Catania. Prenderà servizio nella sede della Neuropsichiatria di Infantile di Nicosia.

“L’immissione in servizio della dottoressa Di Stefano – ha dichiarato il commissario, Francesco Iudica – è oltremodo rilevante per l’apporto che la professionista darà al Servizio di Neuropsichiatria Infantile in considerazione della complessità e della fascia d’età dell’utenza assistita. La sede di lavoro sarà presso il servizio di Nicosia, a conferma della scelta operata da questa direzione tesa a valorizzare l’intero territorio provinciale nell’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini”.