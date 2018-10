Bando periferie, Trentacoste (M5S): “Confermati 1 miliardo e 600 milioni”

“Nei giorni scorsi è stato raggiunto l’accordo sul Bando periferie in Conferenza Unificata Anci-Governo. Sin da quando venne approvato l’emendamento al Senato, con voto unanime dell’assemblea, per sanare l’incostituzionalità di un provvedimento scritto male e nato come manovra propagandistica che finanziava solo per metà la misura, abbiamo sempre detto che avremmo garantito i progetti esecutivi e i relativi finanziamenti. Con questo accordo, il Presidente del Consiglio Conte ha mantenuto la promessa di ripristinare 1 miliardo e 600 milioni di euro, nel primo provvedimento legislativo utile. Adesso, in molti saranno costretti a fare a meno di questo argomento nella loro battaglia ideologica contro il Governo. In questi mesi, ho aggiornato puntualmente tutti coloro che chiedevano venisse fatta chiarezza e sono felice, oggi, di poter confermare questa buona notizia”. Lo dice il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste.