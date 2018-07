Barrafranca, arrestato giovane responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

L’11 luglio, i militari della Stazione di Barrafranca unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel corso di un servizio predisposto dal Comando Compagnia di Piazza Armerina e finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto il 20 enne Angelo Cutaia, residente a Barrafranca, poiché resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 28 grammi di hashish suddivisa in dosi, 9 grammi di marijuana suddivisa in due involucri di cellophane, un grammo di cocaina suddivisa in tre dosi avvolte da carta stagnola, un bilancino elettronico di precisione, nonché un grosso coltello da cucina intriso di residui di stupefacente. Lo stupefacente, nascosto all’interno dell’abitazione e tutto il materiale rinvenuto, venivano sottoposti a sequestro.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.