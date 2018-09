Basket, al via la stagione del Città di Nicosia

Da qualche settimana è iniziata la preparazione in vista della nuova stagione per il basket nicosiano. Il Città di Nicosia affronterà per il terzo anno consecutivo il campionato di Promozione. Alla guida tecnica è stato confermato il coach catanese Carmelo Gullotti, dopo gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione con il raggiungimento dei play-off. Il tecnico è anche il responsabile del settore basket.

A coadiuvarlo in questa nuova avventura stagionale sarà Paolo Lo Votrico alle prese con il settore giovanile. L’ottimo lavoro soprattutto dello scorso anno permetterà ad alcuni ragazzi di essere inseriti in prima squadra e di affrontare il campionato under 15 e probabilmente con un accordo con una società di Leonforte anche il campionato Under 14. La società punte anche sul minibasket, una risorsa importante per far crescere i ragazzi fin dall’età scolastica.

L’obiettivo stagionale è soprattutto quello di far crescere le giovani promesse nicosiane e se possibile ripetere l’ottima stagione dello scorso anno.

Confermato sostanzialmente il blocco dei cestisti delle scorse stagioni, solo Lipari e Spampinato non faranno parte del roster biancorosso in quanto la loro città, Regalbuto, si presenterà anch’essa ai nastri di partenza del campionato di Promozione.

Non sono stati diramati ancora i gironi e di conseguenza non si conoscono le squadre che si dovranno affrontare, oltre Regalbuto, nel girone del Nicosia probabilmente saranno presenti team provenienti dal catanese. Non ci saranno Enna e Piazza Armerina che per diversi motivi hanno rinunciato a disputare questo campionato.