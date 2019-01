Basket promozione, il Città di Nicosia sconfitto a Ribera

Basket Ribera vs Città di Nicosia 76-55

Nella seconda giornata di ritorno del campionato di promozione di basket il Città di Nicosia è stato sconfitto fuori casa dal Basket Ribera con il punteggio di 76-55.

Partono bene i padroni di casa aggiudicandosi il primo quarto con il punteggio di 23-6, nel secondo quarto il Ribera si impone per 19-12. Il primo tempo si chiude nettamente in favore del Basket Ribera per 42-18.

Nella ripresa i biancorossi guidati dal coach Gullotti tentano una rimonta pareggiando il terzo quarto con il punteggio di 18-18 e vincendo l’ultimo quarto per 16-19, con un parziale nella seconda frazione di 34-37.

Il Città di Nicosia con 2 punti è sempre ultimo in classifica e domenica prossima farà visita alla capolista Gravina. All’andata nonostante il divario tecnico gli etnei si imposero sui biancorossi, ma non dilagarono, imponendosi per 42-54.