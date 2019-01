Basket promozione maschile, prima vittoria stagionale per il Città di Nicosia contro Ideal Gela

Città di Nicosia-Ideal Gela 89-77

Si apre nel migliore dei modi il girone di ritorno del Città di Nicosia nel campionato di promozione di basket. La squadra del coach Gullotti ha ottenuto la prima vittoria stagionale superando l’Ideal Gela con il punteggio di 89-72, riscattando la sconfitta dell’andata. Il match si è giocato sul campo neutro di Catania a causa della ristrutturazione in corso della tensostruttura dello Stefano La Motta.

Il match non si mette nel migliore dei modi per il Città di Nicosia, il quintetto gelese si aggiudica i primi due quarti per 13-22 e 13-20. La prima frazione di gioco si conclude 26-42 in favore dell’Ideal Gela.

Nel secondo tempo i cestisti biancorossi compiono un’impresa rimontando nel terzo e nell’ultimo quarto vinti entrambi con i punteggi 22-17 e 27-16. Con il parziale di 49-33 i tempi regolamentari si chiudono in parità 75-75, poiché il pareggio non è contemplato, il regolamento in questo caso prevede un tempo supplementare di 5 minuti terminato 14-2 in favore del Città di Nicosia. Punteggio finale 89-77 e primi due punti incamerati in questa stagione per la squadra nicosiana.

Il Città di Nicosia in classifica è ancora all’ultimo posto con due punti, ma vicino all’Ideal Gela che ne ha 4. Domenica prossima il Città di Nicosia affronterà fuori casa il Ribera, la squadra agrigentina attualmente è la quarta forza del campionato con 8 punti.