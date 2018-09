Calcio a 5 Coppa Sicilia, buono l’esordio del Città di Nicosia contro il Gagliano – FOTO & VIDEO

Città di Nicosia-Gagliano 6-5

Buon esordio stagionale per il Città di Nicosia in Coppa Sicilia e prima vittoria sulla panchina biancorossa per il neo allenatore Salvatore Pentecoste.

Il mister nicosiano schiera in campo una squadra composta non solo dagli elementi più esperti, Granata, Emanuele, Pirrello e Testa, ma soprattutto dai giovani reduci dalla vittoria ottenuta nella scorsa stagione nel campionato provinciale allievi, guidati proprio da mister Pentecoste.

Prima del fischio d’inizio viene fatto osservare dal direttore di gara un minuto di silenzio per ricordare la morte dell’arbitro Luigi Agnolin.

Nel primo tempo il Gagliano si porta subito in vantaggio con l’esperto Mirko Corrente. Il Città di Nicosia riesce però a pareggiare con il giovane Castiglia e raddoppia subito dopo con Testa che appoggia in rete un tiro da fuori area di Granata. Il Gagliano pareggia con Vicino che raccoglie una corta respinta del portiere Callozzo e si riporta in vantaggio con una bella punizione di Corrente. Ancora Corrente per il Gagliano riesce a segnare, ma il Città di Nicosia in chiusura accorcia le distanze con Castiglia. Primo tempo che termina 3-4 per gli ospiti.

Nel secondo tempo il Città di Nicosia è più intraprendente, ma poco preciso sotto porta, il Gagliano allunga e segna con Scardilli. I padroni di casa non si danno per vinti e riescono prima ad accorciare le distanze ancora con l’ottimo Castiglia, pareggiano poi con Modica che anticipa bene il portiere Pagliaro e si porta definitivamente in vantaggio ancora con Castiglia autore di quattro delle sei reti biancorosse.

Interessante il mix tra esperti e giovanissimi giocatori nicosiani, che ha portato il Città di Nicosia alla prima vittoria stagionale. Sabato prossimo il Città di Nicosia esordirà in casa contro il Real Taormina nel campionato di serie C2. Mentre la seconda partita di Coppa Sicilia contro il Nicolosi si giocherà tra il mese di novembre e dicembre.