Calcio a 5 Coppa Trinacria, il Nicosia Futsal alla conquista della semifinale

Si giocherà nella serata di giovedì 24 gennaio la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Trinacria tra il Misterbianco ed il Nicosia Futsal.

La gara d’andata si è giocata il 29 dicembre a Nicosia, in quella occasione i gialloneri del Nicosia Futsal si imposero per 9-2. Per passare il turno la squadra nicosiana non dovrà perdere con oltre 7 gol di scarto, ci sono ottime possibilità per il passaggio del turno.

Chi vince questo trofeo disputerà un triangolare, che assegnerà oltre alla coppa regionale la promozione in serie C2.

Inizialmente la gara di ritorno doveva giocarsi al Palatenda di Misterbianco il 5 gennaio, ma per le avverse condizioni meteorologiche il match è stato rinviato al 24 gennaio.

Mister Prestifilippo punta a centrare la semifinale, un traguardo che verrebbe raggiunto per la prima volta dal Nicosia Futsal in soli due anni di partecipazione ai campionati federali di calcio a 5. Per il match contro il Misterbianco ha convocato: il capitano Pidone, Ridolfo, Bonaiuto, Bonelli, Rizzo, Proyetto, Santo Marassà, Michele Marassà, Raffaele e Prestifilippo. Non partiranno con la squadra per problemi di natura lavorativa Catania, Scardino e Giangrasso.

I dirigenti Calabrese, Giangrasso, Li Volsi, Di Venezia, Callozzo e il presidente Fiscella si dichiarano orgogliosi e fieri dei propri ragazzi.