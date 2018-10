Calcio a 5 Coppa Trinacria, ottimo esordio del Nicosia Futsal contro Belpasso

Nicosia Futsal-Belpasso 4-3

Inizia nel migliore dei modi la stagione sportiva nel calcio a 5 per il Nicosia Futsal, nella partita d’esordio in Coppa Trinacria i gialloneri hanno battuto in casa, al camping San Felice, il Belpasso per 4-3

Assente tra le fila del Nicosia Futsal per influenza il capitano Enrico Pidone. Dopo sei minuti trangolazione tra Bonaiuto e Bonelli ed è proprio il bomber Bonaiuto che segna la prima rete stagionale. Gli ospiti prima pareggiano, poi due minuti dopo si portano in vantaggio e sul finire del primo tempo segnano anche la terza rete.

Nel secondo tempo il Nicosia Futsal ricompatta le fila, i nicosiani accorciano le distanze ancora con Bonaiuto e pareggiano con un tiro al volo di Michele Marassà trovato libero da Prestifilippo. A tre minuti dalla fine il solito Bonaiuto trafigge il portiere ospite portando in vantaggio il Nicosia Futsal e chiudendo la partita sul 4 a 3.

Il ritorno di Coppa Trinacria è previsto il 24 novembre al campo la Meridiana di Catania

Ottimo esordio per il Nicosia Futsal, buona prova per i nuovi innesti, ma ancora una volta da menzionare la prova superlativa di Bonaiuto, autore di una tripletta e soprannominato AB10.