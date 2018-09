Calcio a 5, è iniziata la preparazione del Nicosia Futsal, continua il rafforzamento della squadra

Stagione 2018-19 agli inizi per il Nicosia Futsal del presidente Alessandro Fiscella. L’11 settembre è iniziata la preparazione in vista del campionato di serie D di calcio a 5, ma la dirigenza da diverse settimane opera sul mercato per rinforzare la squadra e puntare ad un campionato pieno di soddisfazioni.

Il dirigente Santo Calabrese dopo aver portato in giallo-nero il nuovo allenatore-giocatore, Carmelo Prestifilippo ed aver confermato il bomber della scorsa stagione, Antonio Bonaiuto, ha messo a segno un altro colpo confermando anche per la stagione 2018-19 il jolly Enrico Pidone. Una conferma che senz’altro aggiunge qualità al team nicosiano.

Ma il Nicosia Futsal non si ferma e nei prossimi giorni la dirigenza proverà a chiudere un altro ingaggio di qualità per aumentare il tasso tecnico dell’intera squadra.