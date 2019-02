Calcio a 5 femminile serie D, il Città di Nicosia travolto dall’Enzo Grasso a Siracusa

Enzo Grasso-Città di Nicosia 15-2

Così come nel match d’andata, l’Enzo Grasso di Siracusa ha dimostrato di essere una formazione di un’altra categoria, Nella nona giornata del campionato di calcio a 5 femminile di serie D, le ragazze di mister Pentecoste sono state nettamente sconfitte dalle siracusane dell’Enzo Grasso per 15-2.

Netto il predominio delle padrone di casa, già nel primo tempo terminato 8-1. Il Città di Nicosia comunque ha colpito nella prima frazione di gioco due pali ed una traversa e nel secondo tempo due traverse. Le due reti biancorosse sono opera di Marramà. Per L’Enzo Grasso un vero e proprio show, ha schierato giocatrici di categorie superiori che hanno militato in serie B ed in serie A, un divario praticamente incolmabile con le volenterose ragazze del Città di Nicosia, che nonostante il gap tecnico hanno limitato i danni.

Città di Nicosia che rimane ancorato con 14 punti al quarto posto in classifica, domenica prossima affronteranno, ancora una volta fuori casa, le ragusane dell’Alpusallus di Pozzallo, squadra ultima in classifica con zero punti. All’andata il Città di Nicosia vinse per 16-0.