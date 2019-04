Calcio a 5 femminile serie D, un cinico Città di Nicosia supera fuori casa le Leonesse leonfortesi e vola in finale

Leonesse White-Città di Nicosia 2-3

Storica vittoria delle ragazze del calcio a 5 del Città di Nicosia nella semifinale play-off del campionato di calcio a 5 femminile di serie D. Le biancorosse di mister Pentecoste per la prima volta in questa stagione superano le Leonesse White di Leonforte ed accedono alla finale dei play-off.

Nel primo tempo grande prestazione in porta di Marinella Sorbera che salva almeno sei palle gol delle padrone di casa. Il Città di Nicosia è molto cinico e passa in vantaggio al 20’ con una rete messa a segno da La Giglia.

Nel secondo tempo nei primi 10 minuti le Leonesse pareggiano e passano in vantaggio. Le ragazze del Città di Nicosia non demordono e riescono a pareggiare con Stivala. A cinque minuti dalla fine Nantista riesce a portare in vantaggio il Città di Nicosia. Nel finale grande sofferenza per le ospiti, ancora una volta Sorbera riesca a salvare il risultato parando l’impossibile, le Leonesse non riescono a pareggiare, mentre il Città di Nicosia festeggia l’approdo alla finale.

Grande prestazione cinica e combattiva delle ragazze del Città di Nicosia, una vittoria storica, al loro primo anno di campionato le biancorosse centrano un traguardo importante e domenica prossima affronteranno nella finale play-off il Real Palazzolo che a sorpresa ha superato fuori casa la Rg Siracusa. Nei due precedenti incontri durante il campionato il Città di Nicosia pareggiò 5-5 a Palazzolo e vinse in casa 6-5.