Calcio a 5, il Nicosia Futsal ha ingaggiato l’attaccante Mario Scardino

Non si ferma il Nicosia Futsal nella sua campagna di rafforzamento. La squadra del presidente Alessandro Fiscella, nella giornata del 10 gennaio, è riuscita a chiudere, grazie ai dirigenti Calabrese e Giangrasso un importante colpo di mercato, ingaggiando il 27 enne attaccante Mario Scardino.

Il neo giocatore giallonero vanta nella sua carriera numerose presenze nel calcio a 11 tra le fila del Città di Nicosia, cje lo ha visto protagonista come buon realizzatore sia nelle giovanili che in prima squadra.

“Non è stato facile far indossare gli scarpini a Mario dopo un paio di anni che per problemi di lavoro la hanno visto allontanarsi dai campi di calcio. – afferma il dirigente Santo Calabrese – Ma sia io, che il mio fido collaboratore Giangrasso alla fine dopo un paio di allenamenti siamo riusciti a strappare la firma. Mario esordirà il 12 gennaio in casa contro la San Pio X alle 15 al Camping San Felice. Aggiungiamo un ottimo tassello ad un gruppo già straordinario”.