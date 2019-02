Calcio a 5 serie C2, il Città di Nicosia sconfitto dalla capolista Meriense

Meriense-Città di Nicosia 6-1

Non è riuscito a contrastare la capolista Meriense, il Città di Nicosia, uscito sconfitto dal Centro Sportivo Belvedere con il risultato di 6-1. Incontro valevole per la 17ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2.

Il Città di Nicosia ha resistito un tempo, sullo 0-0 colpisce anche un palo, ma al 20’ la Meriense passa in vantaggio con Piccolo. Con il minimo scarto si chiude il primo tempo in favore dei padroni di casa.

Nel secondo tempo nei primi 15 minuti la Meriense mette sotto il Città di Nicosia realizzando ben 5 reti. Va a segno tre volte Spadaro, poi segnano una rete a testa Schepis e Grillo. I biancorossi di Nicosia reagiscono, colpiscono un altro palo e segnano il gol della bandiera con D’Amico.

La Meriense ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica, è una squadra con diverse individualità di spicco e ben messa in campo. Per il Città di Nicosia ancora una sconfitta l’ottava stagionale che la relega al penultimo posto in classifica con 11 punti.

Sabato 23 febbraio il Città d Nicosia affronterà in casa l’Unione Comprensoriale, terza forza del campionato con 26 punti. All’andata la squadra di mister Pentecoste riuscì a superare fuori casa gli jonici di Taormina per 1-3.