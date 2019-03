Calcio a 5 serie C2, il Città di Nicosia supera in casa il Futsal Giarre con una grande prestazione – FOTO & VIDEO

Città di Nicosia-Futsal Giarre 7-4

Bella prestazione del Città di Nicosia nel match giocato in casa e valevole per la 22ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2. Una bella prestazione di tutto il collettivo guidato da mister Pentecoste, che fin dai primi minuti ha saputo tener testa al Futsal Giarre, terza forza del campionato.

I biancorossi passano in vantaggio con una rete di Smantello, ma il Giarre prima pareggia con Sciuto e immediatamente dopo passa in vantaggio con Chillari. Il Città di Nicosia però riesce a pareggiare con Granata, si porta nuovamente in vantaggio con Mancuso e chiude il primo tempo in vantaggio 4-2, con la rete messa segno da Castiglia.

Nel secondo tempo i padroni di casa segnano la quinta rete dopo una serie di dribbling di Castiglia e palla toccata sulla linea in rete da Smantello. il Futsal Giarre accorcia le distanze con Russo. Il Città di Nicosia potrebbe allungare il passo, anche se Smantello fallisce il primo tiro libero, ma non fallisce il secondo. Due tiri liberi vengono assegnati anche al Giarre, ma Chillari mette alto il primo, mentre sul secondo si esalta il portiere Bevacqua oggi in giornata di grazia. Chillari per il Futsal Giarre si rifà segnando la quarta rete per gli ospiti. Sul forcing finale degli ospiti e poco prima del fischio finale Pirrello mette a segno con un pallonetto dalla metà campo del Città di Nicosia la rete finale che fissa il risultato finale sul 7-4 e chiude una delle migliori prestazioni casalinghe di questa stagione per i biancorossi.

Città di Nicosia in netta ripresa, con tutti gli uomini a disposizione è un’altra squadra che non merita l’attuale terz’ultimo posto in classifica con 18 punti, che però la distanziano dalle squadre di coda del girone. Il prossimo match fuori casa contro la Libertas Zaccagnini di Barcellona Pozzo di Gotto, fanalino di coda del campionato, sarà fondamentale per la salvezza del team biancorosso. All’andata in campo neutro il Città di Nicosia pareggiò 4-4 contro la squadra del Longano.