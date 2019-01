Calcio a 5 serie C2, sconfitta fuori casa del Città di Nicosia contro il Melas

Melas-Città di Nicosia 6-3

Nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato d calcio a 5 di serie C2 il Città di Nicosia rimedia la settima sconfitta stagionale contro il Melas, squadra di Santa Lucia del Mela in provincia di Messina.

Risultato già compromesso nel primo tempo terminato 4-1 in favore dei padroni di casa, per il Città di Nicosia la rete è stata messa segno da Castiglia.

Nel secondo tempo il Città di Nicosia è più intraprendente, Leanza e Gurgone con le loro due reti fanno ben sperare per il risultato finale. I biancorossi attaccano prendono anche un palo, così come i padroni di casa. Gli ultimi due minuti sono fatali, il Città di Nicosia subisce due reti in contropiede ed il Melas si aggiudica il match con il risultato di 6-3.

Partita difficile condizionata anche da un arbitraggio “all’inglese” troppo permissivo con falli non fischiati che hanno reso il clima abbastanza nervoso.

Il Città di Nicosia è penultimo in classifica con 8 punti, tornerà a giocare dopo due turni di riposo sabato 9 febbraio in casa contro il Gagliano, squadra ottava in classifica con 14 punti.