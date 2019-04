Calcio a 5 serie C2, si conclude con una vittoria in casa il campionato del Città di Nicosia – FOTO & VIDEO

Città di Nicosia-Melas 9-4

Si è concluso davanti al pubblico amico il secondo campionato di serie C2 di calcio a 5 del Città di Nicosia, i biancorossi di mister Pentecoste hanno superato agevolmente il Melas di Santa Lucia del Mela per 9-4.

Ingresso in campo impreziosito dalla presenza dei giovanissimi calciatori del Città di Nicosia, frutto del lavoro del settore giovanile della società, senz’altro uno dei fiori all’occhiello per il futuro del sodalizio biancorosso.

Il Città di Nicosia si porta subito in vantaggio con Castiglia ben servito da Granata. Raddoppiano i padroni di casa con il giovane Mancuso, che spinge in rete un assist di Pirrello. Accorciano le distanze gli ospiti con un potente tiro del capitano Rizzo. Ristabilisce le distanze ancora Mancuso che ribadisce in rete dopo un palo colpito da Pirrello. Il Melas si rifà sotto prima accorcia le distanze con De Mariano e dopo pareggia con un gol di Alleruzzo. Dura poco il pareggio, i padroni di casa ripassano in vantaggio con una bella punizione di Pirrello e chiudono il primo tempo con la rete del 5-3 di Smantello.

Nel secondo tempo accorciano le distanze gli ospiti con Santamaria. Gurgone sale in cattedra e ristabilisce le distanze. Segna la settima rete per il Città di Nicosia il capitano Granata in contropiede. L’incontro si chiude con una doppietta di Gurgone, la prima su assist di Castiglia a conclusione di un contropiede e la seconda con un bolide dal centrocampo che non lascia scampo al portiere avversario.

Città di Nicosia che chiude la stagione al sesto posto, a soli tre punti dalla zona play-off e migliorando la posizione dello scorso anno quando arrivò settimo. In questo campionato il Città di Nicosia ha realizzato 27 punti, frutto di 8 vittorie, tre pareggi e 11 sconfitte. Buono il finale di stagione dei biancorossi, tanto rammarico per i tanti punti persi ad inizio stagione e durante la fase di ristrutturazione della tensostruttura. Questa squadra è un mix perfetto tra giocatori collaudati e giovani leve ed ha dimostrato di valere ampiamente i play-off promozione e sicuramente il prossimo anno darà molte più soddisfazioni al pubblico nicosiano.