Calcio a 5 serie C2, torna alla vittoria il Città di Nicosia contro il Ludica Lipari

Città di Nicosia-Ludica Lipari 14-11

Torna dopo due mesi alla vittoria il Città di Nicosia e lo fa sul campo neutro del Camping San Felice, in attesa che vengano terminati i lavori ala tensostruttura dello Stefano La Motta. Nella 12ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2, il Città di Nicosia ha superato il Ludica Lipari per 14-11.

Primo tempo agevole per il Città di Nicosia terminato sul punteggio di 8-4. Nel secondo tempo i biancorossi si rilassano e gli eoliani riescono a rimontare fino all’8-6. Il Città di Nicosia controlla la partita e solo nel finale, sul 12-11 si teme l’ennesima beffa con il pareggio, ma Castiglia grazie ad una doppietta finale porta il risultato finale sul 14-11, regalando la terza vittoria in campionato (la seconda dopo il ritiro dal torneo del Real Taormina). Per il Città di Nicosia sono andati a segno Granata e Smantello con 4 reti a testa, Castiglia autore di tre reti, Pirrello 2 e Gurgone un gol.

Con questi tre punti il Città di Nicosia sale a quota 8 e momentaneamente lascia l’ultimo posto in classifica. Sabato prossimo il Città di Nicosia affronterà, nell’ultima giornata del girone d’andata a Santa Lucia del Mela, il Melas, squadra che precede in classifica il Città di Nicosia con 11 punti.