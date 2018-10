Calcio a 5 serie D, al via dal 27 ottobre la stagione del Nicosia Futsal

Presentati i giorni di serie D di calcio a 5, il Nicosia Futsal come nella scorsa stagione è stata inserita nel girone A catanese insieme ad altre nove formazioni: Atletico Palagonia, Belpasso, Misterbianco, Catania, San Pio X, Biancavilla, Gymnica Scordia, Junior Ramacca e Sicilia Beach Soccer. Il campionato inizierà il 3 novembre. La vincente dei play-off del girone A incontrerà la vincente del girone B per accedere in serie C2.

Nel frattempo la compagine giallo nera ha completato gli innesti dei nuovi calciatori, agli ordini del neo tecnico-calciatore Carmelo Prestifilippo, oltre ai confermati Bonaiuto, Pidone, Bonelli, Rizzo e Santo Marassà ed ai portieri Proyetto e Ridolfo, si sono aggiunti Salvatore Giangrasso, Michele Marassà e Giovanni Catania, quest’ultimo proveniente dal buon campionato disputato nella scorsa stagione in serie C2 con il Città di Nicosia.

Rinnovata in parte anche la compagine societaria, confermato alla presidenza Alessandro Fiscella, vice presidente Fabio Li Volsi, segretario Santo Calabrese e consigliere Michele Giangrasso, si sono aggiunti i nuovi consiglieri Salvatore Di Venezia e Michele Callozzo Cicala.

Buona la prima uscita stagionale nell’amichevole contro il Gagliano, squadra di serie C2. Il Nicosia Futsal ha perso 7-6 dopo un primo tempo concluso sul risultato di 1-1, mancavano all’appello tre pedine fondamentali: Bonaiuto, Pidone e Ridolfo.

Novità fondamentale in questa stagione è la disputa della Coppa Trinacria. Negli ottavi di finale esordio casalingo nella gara di andata per il Nicosia Futsal al Camping San Felice sabato 27 ottobre alle 15.30 contro il Belpasso, gara di ritorno prevista il 24 novembre.

C’è un sano ottimismo in seno alla compagine nicosiana che quest’anno punta ad un ruolo da protagonista sia in campionato che in coppa.