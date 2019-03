Calcio a 5 serie D femminile, con una bella prestazione casalinga il Città di Nicosia supera nettamente la Sciò Agira – FOTO & VIDEO

Città di Nicosia-Atletico Sciò Agira 8-2

Nell’ultima partita casalinga della stagione, valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie D femminile di calcio a 5, il Città di Nicosia mette in campo grinta e tecnica e supera nettamente le avversarie dell’Atletico Sciò Agira per 8-2.

Partono bene le ospiti che dopo quattro minuti passano in vantaggio con Gazzana. Fatica il Città di Nicosia a trovare il pareggio e ci riesce solo al 22’ con Nantista. Sempre la Nantista in gran forma raddoppia. Il Città di Nicosia si porta sul 3-1 grazie ad un’autorete di Ingarao che sorprende il suo portiere. Nantista chiude il primo tempo con la sua terza rete personale e la quarta per il Città di Nicosia.

Il secondo tempo si apre bene con la rete a sorpresa di D’Ignoti che approfitta di un’incertezza della difesa e del portiere ospite. Sempre la D’Ignoti segna la sesta rete per le padrone di casa. La Stivala su punizione porta il risultato sul 7-1. Accorciano le distanze le ospiti ancora con la Gazzana. La rete finale del match è messa a segno da Marramà che chiude il risultato finale sull’8-2.

Settima vittoria stagionale per le ragazze guidate dall’ottimo mister Pentecoste, che nel week-ed ha collezionato due vittorie con le squadre biancorosse. Con questa vittoria il Città di Nicosia consolida il quarto posto in classifica con 23 punti. La Sciò Agira è invece terz’ultima con 16 punti.

Il Città di Nicosia chiuderà la stagione la prossima settimana quando farà visita alla Rg Siracusa, squadra attualmente terza con 24 punti. All’andata le siracusane strapparono un pareggio per 3-3 in casa del Città di Nicosia.