Calcio a 5 serie D femminile, il Città di Nicosia pareggia fuori casa contro il Real Palazzolo

Real Palazzolo-Città di Nicosia 5-5

Approfittando del turno di riposo, si è giocato sabato 26 gennaio il recupero della quarta giornata del campionato di serie D di calcio a 5 femminile. Le ragazze guidate da mister Pentecoste hanno pareggiato fuori casa contro il Real Palazzolo.

Partono bene le biancorosse di Nicosia con la rete messa a segno da La Giglia. Il Città di Nicosia si mantiene in attacco, ma subisce tre reti in contropiede dalle padrone di casa. Il Città di Nicosia si rifà sotto ed accorcia le distanze grazie ad un’autorete. Stivala riesce a pareggiare per il Città di Nicosia. Il primo tempo si chiude con il risultato di 3-3

Nel secondo tempo le gialloverdi del Real Palazzolo segnano due reti. Le ragazze del Città di Nicosia non si demoralizzano, continuano a giocare bene ed accorciano le distanze con Marammà. Nel finale il Città di Nicosia perviene al pareggio con Nantista.

Bella partita molto equilibrata. E’ il primo pareggio di questo campionato di serie D per il Città di Nicosia che con 10 punti sale al terzo posto in classifica.

Domenica prossima si chiuderà il girone d’andata, il Città di Nicosia affronterà in casa la Rg Siracusa che in classifica ha 4 punti.