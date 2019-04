Calcio a 5 serie D femminile, il Città di Nicosia sconfitto a Siracusa dalla Rg

Rg Siracusa-Città di Nicosia 4-1

Nell’ultima giornata del campionato di serie D femminile di calcio a 5, le ragazze del Città di Nicosia guidate da Salvatore Pentecoste sono state sconfitte per 4-1 dalle siracusane della Rg.

Diverse le azioni da gol da entrambe le parti, ma il primo tempo termina solo 1-0 n faovre delle padrone di casa.

Nel secondo tempo la Rg parte bene e segna altre due reti. Il Città di nicosia sbaglia due tiri liberi e la Rg segna la quarta rete. Nel finale Nantista segna il gol della banierda portando il risultato finale sul 4-1.

Il Città di Nicosia conclude la prima stagione nel calcio a 5 femminile al quarto posto e conquista i play-off. Domenica 7 aprile le ragazze affronteranno a Siracusa nuovamente la Rg, giunta terza in campionato.

Soddisfatto della stagione Dario Scinardi, responsabile del calcio a 5 dell’Asd Città di Nicosia: “Sono soddisfatto di questa prima stagione disputata dalle ragazze, posso affermare che è stata una bella esperienza. Le ragazze hanno recepito gli schemi tattici di mister Pentecoste, disputando un’ottima stagione. Ringrazio le ragazze, il tecnico e tutti gli sponsor che ci hanno permesso di disputare questa stagione sportiva. Domenica nei play-off vedremo se siamo in grado di andare avanti, ma in ogni caso non mi aspetto nulla di più, sono già soddisfatto per i risultati che abbiamo raggiunto”.