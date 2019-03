Calcio a 5 serie D femminile, il Città di Nicosia supera in casa di misura il Real Palazzolo – FOTO & VIDEO

Città di Nicosia-Real Palazzolo 6-5

Bella vittoria del Città di Nicosia nell’emozionate match contro il Real Palazzolo, valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie D di calcio a 5 femminile. Le ragazze biancorosse guidate in panchina da mister Pentecoste hanno superato di misura le gialloverdi di Palazzolo Acreide.

Nel primo tempo parte bene il Città di Nicosia che passa in vantaggio con Nantista. Il Città di Nicosia raddoppia con Marramà. Il Real Palazzolo non si dà per vinto e riesce ad accorciare le distanze con Aprile. Ancora Marramà ristabilisce le distanze portando il risultato sul 3-1. L’ottima Gennarini per il Real Palazzolo prima accorcia le distanze e poi con una serie di dribbling porta in pareggio le gialloverdi.

Nel secondo tempo il Città di Nicosia riparte in attacco e Nantista segna due reti portando il risultato sul 5-3. Il Real Palazzolo si rifà sotto e segna ancora con Gennarini. Episodio contestato dagli ospiti in chiusura con un rigore dato dall’arbitro per un presunto fallo di mano della Gennarini poi espulsa. Il rito da fermo viene messo a segno da Stivala. Rabbiosa reazione del Real Palazzolo che termina la sua partita in attacco e con la rete del 6-5 messa a segno da Messina.

Con la sesta vittoria stagionale il Città di Nicosia consolida la sua quarta posizione con 20 punti, il Real Palazzolo rimane fermo al quinto posto con 14 punti. Nel prossimo turno le ragazze del Città di Nicosia affronteranno fuori casa nel derby le Leonesse White di Leonforte, attualmente seconde in campionato. Nel girone d’andata le leonfortesi vinsero a Nicosia per 0-3.