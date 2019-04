Calcio a 5 serie D, il Nicosia Futsal supera il Sicilia Beach Soccer ed accede ai play-off

Nicosia Futsal-Sicilia Beach Soccer 5-1

Il Nicosia Futsal conclude il campionato di serie D di calcio a 5 con una vittoria contro il Sicilia Beach Soccer, la squadra catanese si è presentata al Camping San Felice di Nicosia con tre soli giocatori in distinta.

Dopo 10 minuti il Nicosia Futsal conduce 5-1 grazie alla doppietta messa a segno da Catania, e alle reti di Projetto, Boneli e Rizzo. Al 10’ un giocatore ospite si infortuna e l’arbitro decreta la fine del match.

Il Nicosia Futsal con 37 punti, frutto di 12 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, conclude la stagione al secondo posto in classifica ed entra di diritto nei play-off promozione in posizione favorevole.

Esordio positivo con vittoria per il duo di neo tecnici del Nicosia Futsal, Calabrese e Giangrasso, dopo la mini rivoluzione tecnica avvenuta in settimana con le dimissioni di mister Prestifilippo. Ma le novità non sono finite, in settimana il presidente del sodalizio giallonero, Alessandro Fiscella, dopo un colloquio con l’ex mister Prestifilippo ha deciso di reintegrarlo in squadra come giocatore. Tutti i compagni di squadra e la dirigenza sono stati contenti di riaverlo tra di loro.

Sul fonte degli infortuni una brutta tegola colpisce il Nicosia Futsal, il capitano Enrico Pidone durante l’allenamento di giovedì 4 aprile ha rimediato una distorsione alla caviglia. La squadra e tutta la dirigenza augura un grosso in bocca al lupo al capitano Pidone e grida a gran voce “Dai capitano abbiamo bisogno di te torna più forte di prima !“.