Calcio a 5 serie D, il Nicosia Futsal supera in casa il Catania San Pio X

Nicosia Futsal-San Pio X 8-3

Si apre con una vittoria il 2019 in campionato per il Nicosia Futsal. Nell’ottava giornata del campionato di calcio a 5 di serie D i gialloneri nicosiani hanno superato con agilità il Catania San Pio X con il risultato di 8-3. Si tratta della quinta vittoria in campionato per la squadra del presidente Alessandro Fiscella.

Il risultato non si schioda dallo 0-0 per oltre un quarto d‘ora, poi al 18’ Bonaiuto porta in vantaggio il Nicosia Futsal, seguono le reti di Bonelli, Raffaele e ancora di Bonaiuto. Il primo tempo si chiude 4-0 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo gli avversari accorciano le distanze, ma il Nicosia Futsal prende il largo segnando con l’esordiente Scardino e con Bonelli. Gli etnei accorciano le distanze. Il Nicosia Futsal segna ancora due volte con Bonaiuto su assist dell’allenatore-giocatore Prestifilippo. In chiusura l’ultima rete è degli ospiti che fissa il risultato sull’8-3.

Tre punti che portano il bottino di questa stagione a 16 e proiettano il Nicosia Futsal nella parte alta della classifica in piena lotta per la promozione.

Sabato prossimo, 19 gennaio, il Nicosia Futsal affronterà fuori casa a Gravina di Catania il Sicilia Beach Soccer, fanalino di coda del torneo con 4 punti, sarà l’ultima partita del girone d’andata di questo campionato.