Calcio a 5 serie D, il Nicosia Futsal supera in casa la capolista Biancavilla

Grande impresa del Nicosia Futsal nella undicesima giornata del campionato di calcio a 5 di serie D, i gialloneri guidati da mister Prestifilippo hanno superato in casa la capolista Città di Biancavilla con il risultato di 7-6. Gli etnei erano giunti a Nicosia imbattuti e questo risultato dà ancora più valore alla vittoria del Nicosia Futsal.

Gli ospiti passano in vantaggio dopo tre minuti con Farò. Passano tre minuti e il capitano Bonaiuto servito da Prestifilippo pareggia. All’8’ ancora Bonaiuto raddoppia servito da Bonelli. Il Biancavilla pareggia a 10’ con Teriaca e dopo 5 minuti passa in vantaggio con Ardizzone. Il Nicosia futsal pareggia al 24’ con Michele Marassà, ma dopo un minuto il Biancavilla si riporta in vantaggio con Faro. Il primo tempo si conclude 3-4 in favore degli ospiti.

Nel secondo tempo al 16‘da centrocampo Catania lascia partire un bolide che si insacca alle spalle di Mazzeo. Un minuto dopo Salvatore Faro riporta in vantaggio gli ospiti. Il Biancavilla prende il largo e al 21’ Finocchiaro porta il risultato sul 4-6. Il Nicosia Futsal non si scoraggia, al 27 il Nicosia Futsal con Prestifilippo accorcia le distanze e al 30’ il capitano Bonaiuto realizza un tiro libero riportando in pareggio il match. L’ottima prestazione del fantasista nicosiano si conclude con la rete della vittoria messa a segno al 31’, Bonaiuto segna la sua quarta rete personale e regala i tre punti al Nicosia Futsal.

Soddisfatto per la vittoria il dirigente Di Venezia “Una partita emozionante, da brividi, che non posso descrivere. Io e il mio amico dirigente Giangrasso abbiamo sofferto per tutta la partita, ma alla fine esultiamo. Complimenti a tutti, dirigenza e giocatori così si ottengono le grandi vittorie. Purtroppo Pidone e Giangrasso, per problemi personali, non hanno potuto far parte della partita, ma anche loro come tutti noi siamo fondamentali per il gruppo che abbiamo creato. Un complimento particolare va a mio cugino e segretario della società, Santo Calabrese. Un plauso al pubblico”.

Con l’ottava vittoria in campionato il Nicosia Futsal sale al secondo posto nel girone con 25 punti, a sole tre lunghezze dal Città di Biancavilla. Nel prossimo turno il Nicosia Futsal affronterà fuori casa la Junior Ramacca, attualmente sesta con 16 punti. All’andata il Nicosia Futsal riuscì a superali in casa con il risultato di 7-3.