Calcio a 5 serie D, il Nicosia Futsal vince fuori casa contro il Catania Calcio

Catania Calcio Femminile-Nicosia Futsal 4-8

Non si arresta la marcia del Nicosia Futsal, a Viagrande nella prima giornata di ritorno del campionato di calcio a 5 di serie D, i gialloneri di mister Prestifilippo hanno ottenuto la loro quarta vittoria consecutiva, la settima in totale, superando per 4-8 il Catania Calcio Femminile.

Dopo sei minuti il Nicosia Futsal si porta in vantaggio con Bonelli. Al 13’ Pidone serve Santo Marassà, di prima l’attaccante trova sul secondo palo Prestifilippo che firma lo 0-2, risultato finale del primo tempo.

Nel secondo tempo al 6’ Santo Marassà serve Prestifilippo che segna la terza rete per il Nicosia Futsal. All’8’ Siciliano per i padroni di casa accorcia le distanze. Al 19’ ristabilisce le distanze Scardino per il Nicosia Futsal ed al 22’ sempre Scardino porta il risultato sull’1-5. Al 24’ gli etnei segnano con Ingarao e al 26’ segnano ancora con Marchese. Al 28’ il Nicosia Futsal segna ancora su punizione di Rizzo e al 31’ sempre Rizzo su tiro libero porta il risultato sul 3-7. Ingarao per il Catania Calcio al 32’ segna la quarta rete dei padroni di casa. Il match si conclude con l’ultima rete messa a segno da mister Prestifilippo, che fissa il risultato finale sul 4-8.

Soddisfatto a fine partita il dirigente Michele Ginagrasso: “Altra vittoria portata a casa, squadra tosta equilibrata e messa bene in ogni punto del campo, giocatori atleticamente messi bene e caparbi, vogliamo continuare su questa strada”.

Continua la scalata verso la cima della classifica del Nicosia Futsal, dopo questa vittoria la squadra del presidente Alessandro Fiscella sale al secondo posto con 22 punti.

Sabato prossimo si giocherà un match fondamentale, il Nicosia Futsal affronterà in casa il Città di Biancavilla, capolista del campionato e squadra fino ad oggi imbattuta in campionato.