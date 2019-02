Calcio a 5 serie D, Nicosia Futsal sconfitto fuori casa dallo Junior Ramacca

Junior Ramacca-Nicosia Futsal 4-3

Il Nicosia Futsal è stato sconfitto fuori casa dallo Junior Ramacca per 4-3, match valido per la 12ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie D.

La partita è stata ben giocata da entrambe le formazioni. Al 3’ Santo Marassà porta in vantaggio gli ospiti. Al 18’ il capitano Pidone intercetta palla si invola e fredda l’ottimo portiere Catanzaro portando il Nicosia Futsal sullo 0-2. Al 19’ Indovino accorcia le distanze per lo Junior Ramacca. Il primo tempo si chiude sull’1-2 in favore del Nicosia Futsal.

Il secondo tempo si apre con la rete di Catania su punizione realizzata al 5’. Al 12’ e al 19’ Sgarlata prima accorcia le distanze e successivamente porta in pareggio i padroni di casa. Al 21’ Sicilia segna il 4-3 che porta in vantaggio lo Junior Ramacca. Nel finale il Nicosia Futsal tenta di pareggiare e coglie anche un palo, ma il risultato finale non cambia.

Battuta d’arresto per i gialloneri nicosiani che però rimangono ancorati al secondo posto in classifica alle spalle del Biancavilla. Sabato prossimo al Camping San Felice il Nicosia Futsal affronterà l’Atletico Palagonia, squadra penultima in classifica con 8 punti, all’andata il Nicosia Futsal pareggiò con gli etnei per 3-3.