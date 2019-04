Calcio a 5 serie D, sconfitta del Nicosia Futsal a Belpasso si dimette mister Prestifilippo

Belpasso-Nicosia Futsal 9-2

Nel recupero della 16ma giornata del campionato di serie D di calcio a 5 il Nicosia Futsal perde a Belpasso per 9-2, probabilmente la partita più brutta disputata in questa stagione dai gialloneri nicosiani.

I padroni di casa partono bene e si portano in vantaggio, ma il Nicosia Futsal pareggia con Giangrasso. Il Belpasso nel seguito dell’incontro si porta fino al 4-1, poi Bonelli accorcia le distanze, ma i padroni di casa segnano anche la quinta rete, chiudendo il primo tempo sul 5-2.

Nel secondo tempo il Nicosia Futsal subisce altre 4 reti collezionando la quinta sconfitta in campionato.

Il Nicosia Futsal rimane saldo a secondo posto con 34 punti prima della partita di domenica contro il Sicilia Beach Soccer che probabilmente non si presenterà, per cui la posizione del Nicosia Futsal nel girone è confermata e parte favorita per i play-off.

A fine partita però una tegola si abbatte sulla società nicosiana, mister Prestifilippo con un sms inviato alla dirigenza rassegna le proprie dimissioni per motivi personali. La società ha accettato le dimissioni dell’allenatore-giocatore e lo ha ringraziato per il lavoro svolto, augurandogli una vita felice sia personale, che dal punto di vista sportivo.

La dirigenza del Nicosia Futsal avrebbe già individuato come far fronte a questa importante defezione ed entro domani comunicherà ogni decisione.

La gestione in questa stagione 2018-19 di mister Prestifilippo alla guida del Nicosia Futsal può senz’altro definirsi positiva, 24 i match disputati tra campionato e coppa, 15 vittorie, un pareggio ed otto sconfitte. Lascia la squadra al secondo posto in zona play off e dopo aver raggiunto la finale, poi persa, in Coppa Trinacria.