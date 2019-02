Calcio campionato Csi, la Polisportiva Sperlinga cala il poker alla matricola Adolf Enna

Polisportiva Sperlinga-Adolf Enna 4-1

Una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, ma ad aver la meglio è la squadra di casa, la Polisportiva Sperlinga, che continua a dar spettacolo in ogni match disputato.

Mister Monaco schiera in campo Borrelli, Domina, Gallina, Castiglia G., Buongiorno, Scordo, Ridolfo, D’Amico, Salmeri, Matarazzo S., Lombardo.

Al 10’ Scordo dalla fascia destra serve il giovane Matarazzo che non sbaglia e porta lo Sperlinga in vantaggio. Al 25’ raddoppio della Polisportiva ad opera dell’ottimo Lombardo. Passano 10 minuti ed arriva la terza rete per i padroni di casa con il solito Matarazzo. Allo scadere del primo tempo accorcia le distanze l’Adolf Enna.

Inizio della ripresa ottimo per i padroni di casa che al 10’ chiudono definitivamente i conti con uno stupendo gol dell’ottimo Domina. Si susseguono altre azioni dei padroni di casa che sprecano sotto porta.

Con questa vittoria la Polisportiva Sperlinga mantiene la vetta della classifica e consolida il suo primato nel campionato Csi.

Da segnalare la presenza massiccia di supporter sugli spalti del comunale di Sperlinga che hanno sostenuto per tutti i 90 minuti i loro beniamini.