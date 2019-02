Calcio, campionato Csi, la Polisportiva Sperlinga è campione provinciale

Polisportiva Sperlinga-Villarosa 4-0

Grande risultato sportivo per la Polisportiva Sperlinga nel campionato provinciale di calcio Csi girone di Enna, i gialloblu di mister Monaco si sono aggiudicati il titolo ed ora approdano alla fase regionale.

Un risultato che è motivo d’orgoglio per il presidente Leone e i dirigenti Matarazzo, Mirenda, Botta e Castiglia.

Nel pomeriggio di domenica 24 febbraio i ragazzi di mister Monaco hanno dato il cento per cento in campo imponendo un perentorio 4-0 agli avversari del Villarosa. Suppotati dai numerosi tifosi che hanno sostenuto a gran voce i loro beniamini. Le reti sono state messe a segno da D’Amico, Scordo, Lombardo e Ridolfo.

La stagione non è terminata, dopo questo straordinario risultato i ragazzi dello Sperlinga saranno chiamati ad un ulteriore sforzo con la disputa della fase regionale. La Polisportiva Sperlinga affronterà squadre del catanese e del palermitano, ma per quanto dimostrato in campo in questi incontri siamo certi che i gialloblu di Sperlinga sapranno affrontare con lo stesso spirito agonistico tutti gli avversari.